Gerda Lewis: Der wahre Grund für ihre lange Auszeit!

Nun gab Gerda eine Erklärung, und ihre Fans konnten aufatmen. Ihre Social-Media-Pause hatte rein gar nichts mit der Trennung von Jannik zu tun. Auch nicht mit einem anderen Mann – genau genommen nur mit ihr selbst. Wie sie erklärte, war das Ganze sogar eine Art Versehen! "Das war eine unbewusste Pause. Es hatte keinen bestimmten Grund. Es lag einfach nur daran, dass ich nicht so viel zu zeigen hatte", so Gerda. Das wiederum lag unter anderem auch daran, dass sie im Weihnachtsstress war, und selbstverständlich müssen da gewissen Dinge Geheim gehalten werden. Geschenke, zum Beispiel. Und sie nannte noch einen Grund: Sie hatte sich für die Festtage etwas aufhübschen lassen. Neue Nägel, ein Besuch beim Friseur, und auch einen Termin beim Schönheitsdoc, um Hyaluron lösen zu lassen, das sich in ihrer Oberlippe abgesetzt hatte. Also – alles halb so wild, und mittlerweile gibt es auch wieder regelmäßig Content von der Influencerin.