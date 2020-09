Gerhard Meir: Der Star-Friseur wurde tot aufgefunden

Trauriger Abschied von Gerhard Meir

Im Juli kümmerte Meir sich um sein Testament. "Meine Brüder Alexander und Manfred haben gesagt: Gerd, Du wirst 65. Wenn dir mal was passiert, darf dein Name nicht gleich verschwinden", erklärte er gegenüber "Bild". "Also habe ich festgelegt, dass die beiden eines Tages meinen Laden weiterführen sollen. Zusammen mit meinen treuen Mitarbeitern."

Meir galt in den 80er Jahren als Top-Haarstylist und kümmerte sich um diverse Stars wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. "Ich werde für Gesundheit beten, damit ich noch möglichst lange in meinem Laden stehen kann", sagte er kürzlich. Doch die Gesundheit machte ihm schwer zu schaffen. Er hat schon Herzattacken, Burnout und einen Schlaganfall hinter sich. Ein Schwächeanfall im Jahr 2018 belastete ihn zusätzlich.

Der Promi-Friseur Udo Walz äußert sich dem Blatt gegenüber zum Tod seines Kollegen. "Ich bin über den Tod von Gerhard Meir traurig und sehr erschrocken", erklärt er. "Wir kannten uns 50 Jahre und was selten ist bei Friseuren: Wir waren gut befreundet. Gerhard hatte sehr viel Talent, war aber auch immer sehr hektisch und hat viel geraucht. Er hat ganz München chic gemacht und nicht zuletzt Fürstin Gloria ihr Image gegeben. Ich habe ihn nicht nur als Freund, sondern auch als Kollegen sehr geschätzt. Und ihm immer gesagt: Gerhard, für mich bist Du der Fön-Weltmeister."

Wie traurig! Von diesen Stars mussten wir uns 2020 bereits verabschieden: