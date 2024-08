Gigi Birofio: Baby-Beichte im Dschungelcamp! Er will endlich eine Familie gründen

"Ich habe immer mehr Bock auf Tochter. Eine selber machen", verrät Gigi. "Du bist hier ein Mann! Du willst Verantwortungen tragen. Du willst eine Familie gründen." Sein Résumé: "Du wirst halt hier erwachsen im Dschungel." Seit Ende 2023 ist der Reality-TV-Star von Dana Feist (27) getrennt. Sie behauptet gegenüber RTL: "Er war mir untreu und das zu hundert Prozent." Über eine neue Frau an seiner Seite ist bisher nichts bekannt. Doch vielleicht findet Gigi ja bald die Frau seiner Träume, mit der er eine Familie gründen kann ...

Bis dahin beschäftigt er sich mit dem Liebesleben seiner Mitstreiterin Hanka Rackwitz (55) und will wissen, warum sie keiner Kinder hat. "Meine DDR-Lebensplanung war, mit 38 Kinder", erzählt sie. "Ich habe mir einige falsche Männer ausgesucht, die selbst noch Kind waren." Mittlerweile wolle sie von Männern nichts mehr wissen. Zumindest nicht im Schlafzimmer! Gigi lässt trotzdem nicht locker und will seine Dschungel-Kollegin an den Mann bringen: "Ich habe einen Onkel aus Italien. Der ist Single! Der hat auch meine Schönheit." Und so ganz abgeneigt scheint Hanka nicht zu sein ...