Gigi Birofio: Ist seine Trennung von Dana nur fake?

Gigi, der sich bekanntlich gerne als Casanova sieht, streitet (natürlich) alles ab, soll aber von den Behauptungen so "schwer enttäuscht" sein, dass er gleich mal alle Pärchenfotos bei Instagram gelöscht hat. Klarer Fall, oder? Einige von Gigis Followern wollen ihm die Trennungs-Story nicht abkaufen: "Fake-News!", kommentieren sie – und vermuten, dass eher ein plumper PR-Stunt dahintersteckt: Also, dass die ganze Aktion nur dazu dienen soll, um Aufmerksamkeit zu generieren. Denn Gigi braucht nach seinem Kurzbesuch im "Sommerhaus" dringend ein neues TV-Projekt. Und was würde jetzt besser passen als "Prominent getrennt"? In der Show kämpfen Ex-Paare in gemeinsamen Challenges um eine fünfstellige Siegerprämie. Für Gigi ein Heimspiel: 2022 trat er mit seiner Ex-Freundin Michelle schon einmal an. Die Sendung läuft praktischerweise bei RTL, quasi Gigis Hauptarbeitgeber. Und so viel ist sicher: Von dem wird er sich bestimmt nicht so schnell trennen...