Gigi Birofio: "Wie kann man so fake sein?" - Jetzt schießt er gegen Eric Stehfest

Sie sind gemeinsam ums Lagerteuer getanzt, haben sich sogar fast einen Schmatzer gegeben - doch auf einmal bereut Gigi es, Eric gegenüber so offen gewesen zu sein. "Was ich alles mit dem geredet hab. Ich bin so dumm", regt sich Gigi auf.

Dass Eric oft aneckt, versteht der Macho-Italiener plötzlich: "So ein kleiner Pisser. Jetzt verstehe ich, warum die ganzen Menschen den hassen. Jetzt macht alles einen Sinn", sagt Gigi im Dschungeltelefon.

Außerhalb des Camps sucht Gigi dann das Gespräch mit Eric und sagt ihm, was er wirklich von ihm hält: "Du bist schon ein kleiner Lutscher muss ich sagen." Eric versteht Gigis Sinneswandel offenbar nicht und fragt: "Also jetzt auf einmal doch?" Gigi greift Eric weiter an und sagt ihn, dass er nun verstehen kann, warum ihn die meisten Menschen hassen. "Du hast es nicht verstanden", antwortet Eric enttäuscht.