Gin-Set für zu Hause: Die besten Modelle im Vergleich

Guter Gin lebt von den Botanicals. Das sind die Aromen, die dem Getränk hinzugefügt werden und die den Geschmack des Gins ausmachen. Hier benutzt man Rinden, Früchte, Beeren, Gewürze oder Kräuter. Auch Wurzeln und Schalen kommen zum Einsatz. Häufige Botanicals sind zum Beispiel Wacholder und Zimt. Bei gutem Gin stehen die Botanicals im Vordergrund und du kannst viele verschiedene Aromen herausschmecken. Die Alkoholnote sollte nur im Hintergrund bemerkbar sein. Ein scharfer oder brennender Geschmack ist Zeichen minderer Qualität. Je vielschichtiger ein Gin ist, desto hochwertiger ist er. Gin sollte außerdem nicht seifig schmecken. Die Aromen sind bei gutem Gin klar erkennbar, aber nicht künstlich oder übertrieben. Ein weiterer Hinweis auf hochwertigen Gin ist der Alkoholgehalt. Dieser sollte mindestens 40 % betragen.

Trotz all dieser Tipps kommt es vor allem darauf an, was dir schmeckt. Bei einem Tasting kannst du verschiedene Sorten ausprobieren und entdecken, welche Art von Gin du magst. Dann kannst du in dieser Richtung weiter forschen und Gin-Tasting-Sets mit unterschiedlichen Schwerpunkten probieren.