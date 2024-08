Gina-Lisa Lohfink: Abrechnung mit Verena Kerth! Sie stellt sich auf Marc Terenzis Seite

Seit Marc Terenzi in der Entzugsklinik ist, kümmert seine Ex-Freundin Gina-Lisa Lohfink sich um sein seelisches Wohlbefinden und ruft ihn immer mal wieder an, um ihn aufzumuntern. Gerade erst hat sie verraten, wie schlecht es ihm wirklich geht. Und jetzt wird klar, dass sie die Schuld wohl teilweise auch bei Verena Kerth sieht, die in den letzten Monaten eine sehr turbulente Beziehung mit dem Musiker geführt hatte ...