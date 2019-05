Gina-Lisa Lohfink: Krankenhaus-Schock!

Große Sorge um Gina-Lisa Lohfink! Eigentlich sollte die 33-Jährige vor einigen Tagen einen Auftritt wahrnehmen. Diesen musste sie jedoch kurzfristig absagen. Wie sich jetzt herausstellt, wurde die Blondine ins Krankenhaus eingeliefert. Das berichtet „main-echo.de“.

Gina-Lisa Lohfink: Schock-Beichte über ihre Vergangenheit!

WIe schlecht geht es Gina-Lisa Lohfink?

„Schweren Herzens muss ich den heutigen Termin absagen, da es mir gesundheitlich nicht gut geht und ich absolute Bettruhe verordnet bekommen habe“, schrieb sie bereits am Tag des Events auf .



Was genau mit Gina-Lisa los ist, wurde bisher noch nicht verraten. Doch die Fans sind in großer Sorge: Im Januar erkrankte sie an einer schweren Lungenentzündung und musste sich ebenfalls eine kurze Auszeit gönnen. Nun scheint es erneut sehr schlecht um ihre Gesundheit zu stehen…