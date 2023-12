Gina-Lisa Lohfink: TV-Hammer! Sie sucht die Liebe in eigener Dating-Show!

Gina-Lisa hat Lust auf die große Liebe. Weil ihre bisherigen Beziehungen nie lange gehalten haben, will sie sich nun im Fernsehen verkuppeln lassen, wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung verriet. Dabei wisse sie ganz genau, was für einen Partner sie sich wünsche. Sixpack, Lamborghini, dickes Portemonnaie kommen Gina-Lisa nicht als erstes in den Kopf, wenn sie an ihren Traumpartner denkt. Stattdessen steht die Blondine eher auf innere Werte. "Liebevoll und herzlich", so stellt sich der Reality-TV-Star Mr.oder Mrs. Right vor, erklärte sie InTouch Online.

Aufgrund ihres optischen Erscheinungsbilds würden Männer sie oft in die falsche Schublade packen, dabei sei Gina-Lisa eine bodenständige Frau, die sich über kleine romantische Gesten freue. "Ich wünsche mir einfach einen schönen Abend mit Kerzenschein und Monopoly", ließ sie sich bei Micaela Schäfers Geburtstag entlocken.