Ging Marc Terenzi wirklich fremd? Seine angebliche Affäre packt aus!

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass er seiner Myriel fremdgeht. Zuletzt verzieh ihm das Playmate den Seitensprung noch. Doch seine zweite Chance verspielte Marc, indem er jetzt schon wieder schwach wurde. Angeblich soll er in seinem Hotelzimmer etwas mit seiner Kollegin Katy Milacek gehabt haben. Dabei erwischte Myriel die Zwei in flagranti. Das behauptet sie zumindest. Die Version von Marc klingt anders. Katy habe ihm lediglich geholfen, Einkäufe in sein Zimmer zu tragen und habe sich danach noch kurz auf seiner Couch ausgeruht.

Jetzt meldet sich auch die Dritte im Bunde zu Wort. Im Gespräch mit ‚vip.de’ erzählt Katy die Story aus ihrer Sicht. „Ich habe einfach auf dem Sofa gesessen und sie stand auf einmal vor mir und hat mich genommen und auf den Boden geholt. Dort hat sie versucht, mich immer weiter anzugreifen und der Marc ist dann zwischen uns gegangen und hat versucht, sie festzuhalten", berichtet das Model empört. Sie und Marc arbeiten gemeinsam in dem Europapark Rust in der Horrorshow und seien durch die Zusammenarbeit gute Freunde geworden. Dass da mehr zwischen ihnen sei, leugnet Katy entschieden.

Somit steht nun Aussage gegen Aussage. Von einem handgreiflichen Angriff weiß Myriel angeblich nichts, das solle sich Katy bloß ausgedacht haben. Sie ist der festen Überzeugung, dass da mehr zwischen ihrem Exfreund und dem Europapark-Model lief.