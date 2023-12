Giovanni & Jana Ina Zarrella: Großes Glück unterm Weihnachtsbaum

Doch kaum leuchten die ersten Kerzen am Adventskranz und Plätzchenduft wabert durchs Haus, ist von Ehekrise keine Rede mehr. Es gibt eine Versöhnung unter dem Christbaum! Vielleicht weil der Moderator eingesehen hat, dass es so nicht weitergehen kann. "Wenn man ein unausgeglichenes Verhältnis hat und der eine supererfolgreich ist, der andere weniger, kann das in der Beziehung sicherlich Auswirkungen haben", räumt Giovanni jetzt ein. Und sieht scheinbar endlich, was sich ändern muss. Beide müssen Raum haben, sich in einer Ehe zu entfalten. Beide Zeit, um ihren Träumen nachzugehen. Gegenseitiges Unterstützen, Teamfähigkeit: Darauf kommt es vor allem an, wenn beide – Giovanni und Jana Ina – beruflich so eingespannt sind!