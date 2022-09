Giovanni & Jana Ina Zarrella: Neue Ehe-Krise! Können sie ihre Liebe noch retten?

Fakt ist: Im Frühjahr 2021 machte die schöne Brasilianerin nach fünf Staffeln als Moderatorin bei der Kuppel-Sendung "Love Island" Schluss. Der offizielle Grund war, dass sie mehr Zeit mit der Familie verbringen wolle. "An erster Stelle bin ich Mama!" Tatsächlich hatte Jana Ina aber wohl kaum eine Chance, sich anders zu entscheiden. Schließlich brachte ihr Mann quasi zeitgleich sein Album "Ciao!" heraus und feierte kurz darauf das Debüt der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Da musste Jana Ina ja zwangsläufig zurückstecken und sich um die Kinder (13 und 9 Jahre alt) kümmern!

Nun dreht sie den Spieß wieder um – und das könnte zum Problem werden. Denn so sehr die leidenschaftliche Mama ihre Kinder liebt, sie will keinesfalls ihre Karriere aufgeben, um ihrem Mann den Rücken freizuhalten. Deswegen nun der Juroren-Job bei "Grill den Henssler". Darüber hinaus soll es weitere Formate mit ihr bei RTL II geben. Doch auch Giovanni kann und will sicher nicht zurückrudern. Hoffentlich geht das gut!