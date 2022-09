Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Bilder ihrer Liebe

Wer kann sich noch an die Zeit zurückerinnern, als Giovanni Zarrella ein Junggeselle war und noch nicht die lebensfrohe Jana Ina an seiner Seite hatte? Denn das ist schon mächtig lang her! Am 30. August 2005 heiratete der Sänger sein brasilianisches Model und legte so den Grundstein für eine wahrhaft lange und erfüllte Ehe. Seitdem sind die beiden Promis ein unzertrennliches Team!