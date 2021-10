Giovanni & Jana Ina Zarrella: Schlimmer Ehe-Zoff! Jetzt fliegen die Fetzen

Die Zuschauer der Samstagabendshow "Bin ich schlauer als die Zarrellas?" auf "RTL" wurden Zeugen eines handfesten Ehe-Streits. Als es in einem Spiel darum ging, zu schätzen, wie viele Rosen sich in einem großen Strauß befinden, tippte Jana Ina auf Antwort B, Giovanni loggte aber C ein.

Dumm nur, dass Antwort B richtig war – und so gab es für den Sänger ein riesiges Donnerwetter von Jana Ina. Wütend sprang die temperamentvolle Brasilianerin auf und rief laut "Freizeitwoche": "Hab’ ich doch gesagt! Hör auf mich, Mann!" Giovanni versuchte, den peinlichen Moment durch Ironie zu retten, und meinte: "Ein ganz wundervolles Leben habe ich." Doch dem Publikum war schnell klar: Bei den beiden hat offenbar Jana die Hosen an.

Dabei hatte die schöne Brünette kürzlich noch beteuert, dass sie bei Meinungsverschiedenheiten durchatmet und den Raum verlässt, damit die Situation nicht eskaliert. "Man ist voller Emotionen, dass man etwas sagt, was man ein paar Sekunden später wieder bereut." Bloß warum hatte sie sich dieses Mal so wenig im Griff?