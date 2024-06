Giovanni Zarrella: Fiese Klatsche! Jetzt stürzt er ab

In den sozialen Netzwerken erntet Giovanni nur noch Spott und Häme: Seine Sendung bietet nichts Neues. Gäste und Songs seien immer die gleichen. "Gejaule trifft es wohl eher" und "Langweilige Show, immer die gleichen Mumien" schreiben enttäuschte Zuschauer. Einschalten? "Ich mache einfach das Beste daraus!" Das wollen sie in Zukunft nicht mehr. Ein Schlag ins Gesicht für den Italo-Entertainer, der stets betonte: "Ich mache das Beste daraus." Doch die Kritik zeigt, dass nicht jeder das so sieht. Giovanni steht nun vor der schweren Aufgabe, das Vertrauen seiner Anhänger zurückzugewinnen. Ob ihm das gelingt?

Giovanni Zarrella: Er macht Schluss! Für seine Familie zieht er nun die bitteren Konsequenzen. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: