Giovanni Zarrella: Große Sorge um den Musiker! Wann zieht er die Notbremse?

Er ist ein echtes Arbeitstier! Zwar wollte Giovanni Zarrella zu Gunsten seiner Familie etwas kürzertreten, aber so wirklich geklappt hat das nicht. Der Sänger steht noch immer ständig auf der Bühne seiner eigenen Show, geht auf Tournee und versucht gleichzeitig ein guter Ehemann und Vater zu sein. Die Gesundheit blieb da offenbar auf der Strecke. Denn jetzt musste er sogar eine TV-Sendung abbrechen.

Bereits nach einer Stunde musste der beliebte Musiker und Moderator die Runde vom "Kölner Treff" verlassen – gesundheitliche Gründe waren der Auslöser. Moderator Micky Beisenherz klärte die Situation auf: "Was in all der Euphorie untergegangen ist, und da merkt man, was für ein guter Showmensch du bist. Denn wir haben einfach nicht gespürt, dass du gesundheitlich gerade schwer angeschlagen bist." Und weiter: "Du hast also wirklich ein massives Gesundheitsproblem und du bist extra nur für uns, für Roland Kaiser, hierhergekommen. Deswegen wünschen wir dir alles Gute, wünschen dir eine gute Genesung. Und bitte: Leg dich hin, kurier dich aus! Wir brauchen dich noch."

Was viele nicht wissen: Bereits vor wenigen Wochen, während der Proben zu seiner Show, musste er mit starken Schmerzen in die Uniklinik Göttingen eingeliefert werden. Zwei Tage später moderierte er trotzdem eine dreistündige Live-Sendung. Laut der "Bild"-Zeitung leide Giovanni an Nierensteinen. Ärzte warnen: Damit ist nicht zu spaßen – es kann sogar lebensbedrohlich werden! Höchste Zeit also, dass Gattin Jana Ina ein Machtwort spricht und dem ehrgeizigen Sänger strikte Bettruhe verordnet!

