Giovanni Zarrella: "Hatten immer mal wieder Backstage-Momente" - intimes Geständnis einer Kollegin

Obwohl der 44-jährige Familienvater glücklich verheiratet ist, ist er für viele Frauen regelrecht unwiderstehlich. Seine Kollegin Kim Fisher erklärt nun, warum das so ist. "Giovanni und ich hatten immer mal wieder Backstage-Momente, die ich total schätze", verriet die Sängerin gegenüber "Die 2". "Sich ehrlich erzählen, wo man steht, wie es einem gerade geht - das hat man nicht mit allen. Was auch absolut okay ist. Aber mit ihm hatte ich sie eben."