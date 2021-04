Giovanni Zarrella: Intime Beichte

"Meine Familie steht immer an vorderster Stelle, also ich passe die Sachen drum herum meiner Familie an, also ich gucke auch, dass ich nicht zu viele, zu lange Blocks unterwegs bin, zu viele Tage am Stück, das kann ich ja alles regeln und planen, auch wie in der Promophase jetzt zu meinem Album 'Ciao' kann ich ja auch sagen: 'Passt auf, Kids, jetzt ist der Papa mal fünf Tage weg. Und danach hat Papa sich das ganze Wochenende freigenommen und ist dann drei Tage am Stück da und dann machen wir'", fügt Giovanni abschließend hinzu. Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...