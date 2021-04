Jana Ina & Giovanni Zarrella: Liebes-Drama in aller Öffentlichkeit

Jana Ina und Giovanni Zarrella scheuen sich nicht davor, auch in der Öffentlichkeit zu ihren Gefühlen zu stehen. Sie schwärmen in den höchsten Tönen voneinander und können bei ihren Auftritten kaum die Finger voneinander lassen. Es wird gekuschelt, geknutscht und gekichert. Doch das kommt offenbar nicht bei allen Fans gut an! Ein Instagram-Follower macht nun sogar ein richtiges Drama aus ihrer Liebe!