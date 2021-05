Giovanni Zarrella: Jetzt redet er über die Trennung

Bevor Giovanni bei "BroSis" groß rauskam, musste er zuerst eine bittere Trennung verkraften. So berichtet der Sänger nun gegenüber "Gottschalk feiert: Nochmal 18!": "Bei mir war das mit der Liebe ähnlich, weil ich auch zu der Zeit verliebt war. Und wir haben uns kurz vor meinem 'BroSis'-Casting, weil bei mir ging es ja richtig los mit 'BroSis' bei 'Popstars', und kurz davor getrennt." Eine Entscheidung, die im Nachhinein sein ganzes Leben verändert hat. So offenbart der Sänger: "Und wäre ich mit ihr noch zusammen gewesen - ich war so unsterblich in dieses Mädchen verliebt -, ich wäre wahrscheinlich gar nicht zum Casting gegangen, aus Angst, dass ich es in die Band schaffe und dann mit ihr nicht mehr so viel zusammen sein kann. Also mir hätte die Liebe auch fast einen Strich durch die Musikkarriere gemacht." Wow! Ehrliche Worte, die einen tiefen Einblick in das Innerste von Giovanni geben! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl noch mehr mit Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...