Giovanni Zarrella: Jubelnachrichten! Er kann nicht länger schweigen!

"Das ist vielleicht die Zeit meines Lebens. Und ich möchte nichts falsch machen, einfach auch weil ich mir das selbst schuldig bin für die Zeit, in der es vielleicht nicht so rund gelaufen ist", offenbart Giovanni nun über seine Schlagershow im "ZDF"! Ehrliche Worte, die zeigen: Giovanni will alles geben, um weiterhin auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Damit ihm das gelingt hat er sich auch Erfolgskonzept überlegt. So berichtet er gegenüber "Leute heute" weiter: "Ich habe es immer damit verglichen, wie mit dem Restaurant bei meinem Papa und bei meiner Mama, bei dem ich ausgeholfen habe. Und dann kamen die Gäste rein, und ich hatte wirklich so für mich wie so eine innere Challenge, zu sagen, ich möchte die mit einem glücklichen Gefühl rausschicken. Und das Gleiche möchte ich auch mit der Sendung machen. " Mehr Begeisterung geht definitiv nicht...