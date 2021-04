Giovanni Zarrella: Rückkehr in seine alte Heimat

Wie Giovanni nun verrät, hat er bei einem Besuch in seiner alten Heimat Hechingen wieder gemerkt, wie sehr er vom "Landleben" begeistert ist. So berichtet er nun bei "Volle Kanne - Service täglich": "Ich war gestern in Hechingen. Also gestern war ich in meiner Geburtsstadt. Und ich muss sagen, also ich könnte mir schon noch mal den Wechsel zurück vorstellen. (...) Nicht jetzt gerade, aber irgendwann noch mal dieses, noch mal zurück aufs Land oder in die Kleinstadt. Es hat schon echt einen tollen Charme." Das dabei allerdings seine ganze Familie mitziehen müsste, steht für Giovanni außer Frage! So ist ihm die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten enorm wichtig!