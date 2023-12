Giovanni Zarrella: Trauerfall kurz vor Weihnachten!

Noch im Juli sorgte Giovanni Zarrella in der kleinen Gemeinde Hamminkeln im Bundesland Nordrhein-Westfalen für gewaltiges Herzklopfen. Denn die 85-jährige Elfriede Jankowski hatte dem Sänger einen Brief geschrieben. Sie und ihr Ehemann, Werner haben von ihrem Herzenswunsch berichtet: "Wir wünschen uns beide aus tiefstem Herzen, ob es Herrn Giovanni Zarrella möglich ist, für uns das Lied in unserer Kirche zu unserer eisernen Hochzeit zu singen. (...) Wir würden uns freuen, denn unsere Zeit geht langsam zu Ende." Und Giovanni Zarrella zögerte nicht lang und reiste in die kleine Kirche in Hamminkeln und sang für das Ehepaar an ihrem 65-jährigem Hochzeitstag. Doch nun, kurz vor Weihnachten, gibt es traurige Neuigkeit von Elfriede und Werner...