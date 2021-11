Giovanni Zarrella: Unerwartete Wende! Jetzt wird es richtig mies!

"TV total" ist zurück – noch bissiger als zu Stefan Raabs Zeiten. Und bei ihm scheint sich der neue Moderator Sebastian Pufpaff festgebissen zu haben: Giovanni Zarrella. Nicht nur, dass Pufpaff seine Show crashen wollte und sich in den Backstage-Bereich schlich. Auch über ein sprachliches Missverständnis macht sich der Entertainer lustig: Giovanni begrüßte Sänger Max Giesinger mit den italienischen Wort "Ragazzi" – Pufpaff will aber etwas anderes verstanden haben: "der Nazi".

Dann feixte er weiter. Ihm sei "noch was anderes aufgefallen", so Pufpaff. "Und zwar hat Giovanni ein leichtes Problem damit, seine Emotionen auszudrücken. Beziehungsweise: Wenn ihm nicht das richtige Wort einfällt, benutzt er Geräusche." Der Beweis folgt per Videobeweis: Wenn der Entertainer moderiert, schleichen sich immer wieder entspannte "Aaaaahs", "Ooooohs" und "Oaaahs" in seine Texte ein. Für Pufpaff eine Steilvorlage, um die Geräusche auf die Tonspur eines Schwulenpornos zu legen.

Zugegeben: Das war schon ein bisschen komisch. Aber ob Giovanni über diese Angriffe unter der Gürtellinie auch schmunzeln kann? Sicher ist aber, dass sich Pufpaff neben den herrlich amüsanten Spitzen gegen den neuen Sender "Bild TV" vor allem auf die Schlagerbranche eingeschossen hat. Helene, Flori & Co. – zieht euch warm an!