Gisa Flake & Knud Riepen: Liebes-Geheimnis gelüftet! Das wusste bisher keiner

Gisa: Ich glaube, das Lustigste war, als ich zum Münchner Filmfest bin und du in Leipzig gedreht hast, zwei Tage später. Wir überlegten, wir haben jetzt 48 Stunden, was machen wir? Wir fahren an den Gardasee! Nein, es war so schön! Ich glaube, es waren noch nicht mal anderthalb Tage am Gardasee. Das war genau die richtige Entscheidung, diese Zeit zu nutzen! Wir sind einmal reingesprungen, haben mit einem Glas Wein angestoßen, sind zurück, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.