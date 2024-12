Giulia Siegel: Sie tritt nach Abrechnung mit Papa Ralph nochmal nach

Auf die Frage nach dem Verhältnis zu ihrem Vater erklärte Giulia, dass die Beziehung schon seit Jahren „oberflächlich“ sei und auch in Zukunft so bleiben werde. Ralph Siegel hatte zuletzt beklagt, dass sich seine Töchter, also auch Giulias Schwester Marcella, nicht nach seinem Gesundheitszustand erkundigt hätten. Diese Darstellung widerspricht Giulia: „Ich war immer über Lauras Seite informiert“, sagte sie. Die 50-Jährige setzt nun einen Schlussstrich unter das Thema: “Es gibt keinen Grund, Frieden zu schließen, weil es in dem Sinne keinen Streit gibt. Es gibt einfach keine tiefe Bindung.“ Sie habe die Kommentarfunktion unter ihrem Post deaktiviert, um sich vor weiteren Diskussionen zu schützen. “Ich habe keine Lust mehr auf das ganze Thema. Ich bin jetzt einfach mal offline“, verabschiedete sich Giulia Siegel, kündigte aber an, in ein paar Wochen wieder zurückzukehren.

