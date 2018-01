Giuliana Farfalla: Darum verließ sie das Dschungelcamp!

Arme Giuliana! Gestern Abend gab das Model unter Tränen ihren Auszug aus "Das Dschungelcamp" bekannt. Ihre Promi-Mitbewohner zeigten sich sichtlich geschockt über die traurige Nachricht. Auch Giuliana Fans bedauerten den Abgang ihres Idols. Eigentlich wurde Giuliana bereits als geheime Dschungel-Königin gehandelt. Umso verständlicher, dass sich viele fragen: "Warum verließ Giuliana so überstürzt das Camp"?

Dschungelcamp - Giuliana Farfalla: So sah sie früher aus!

Giuliana Farfalla verlässt das Dschungelcamp

Gestern Abend war Giuliana der erste Promi, der von den geflügelten Worten Gebrauch machte: "Ich bin ein Star holt mich hier raus". Unter Tränen verkündete Giuliana ihren Auszug. Die anderen Promis zeigten sich sichtlich betroffen. Bei Tina York liefen ebenfalls die Tränen. Weder ihre Star-Mitbewohnern noch ihre Fans hätten Giulianas Auszug erwartet. Doch was sind ihre Beweggründe?

Darum verlässt Giuliana Farfalla das Dschungelcamp

Nach dem Mittagessen verkündete Giuliana ihren "Mitbewohnern" die Hiobs-Botschaft über ihren Auszug. So erläutert sie: "Ich habe so viel Zeit nachzudenken, das schmeißt mich auch in meine Vergangenheit zurück." Ebenfalls beteuert sie, dass sie sich ab sofort mehr mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzten will. Ob ihr das gelingen wird? Wir werden sehen...