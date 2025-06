GNTM 2025: Große Verwirrung! Hat Heidi den falschen Gewinner verkündet?

Moritz Rüdiger (19) ist der Gewinner von "Germany's next Topmodel" 2025! Gemeinsam mit Gewinnerin Daniela Djokic (20) konnte das Küken der Staffel den Titel an sich reißen und wurde damit zum zweiten männlichen Gewinner von GNTM ever! Doch kurz nach seinem Sieg gab es Verwirrung im Netz: Sollte Moritz eigentlich gar nicht gewinnen?