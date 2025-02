GNTM: Notarzteinsatz! Die Sanitäter müssen eingreifen

Es ist kein Geheimnis, dass den Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel" einiges abverlangt wird. Wer Heidi Klum (51) von sich überzeugen und auf den Laufstegen der Welt laufen will, muss in der Sendung wirklich alles geben. Auch in der aktuellen Staffel sieht das nicht anders aus. Schon ganz zu Beginn laufen die Teilnehmerinnen ihre erste große Modenschau. Besonders für Xenia ist dies ein großer Moment, denn die Star-Designerin Lessja Verlingieri hat ihr erlaubt, die Show zu eröffnen. Bevor es auf den Laufsteg geht, ereignet sich jedoch ein Drama hinter den Kulissen und Xenia erleidet einen Schwächeanfall!