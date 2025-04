GNTM: "Respektlos"! Kandidat Kevin macht sich unbeliebt

In jeder Staffel von "Germany's next Topmodel" gibt es sie: Kandidaten, die anecken. In diesem Jahr ist es Kevin, 24, aus Wetzlar. Er konnte bereits viele Erfahrungen in der Modelbranche sammeln und war in vier verschiedenen Agenturen unter Vertrag. Dass er den anderen ein klein wenig voraus ist, zeigt Kevin auch und kommt mit seiner Art bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten nicht so gut an ...