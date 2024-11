"Golden Bachelor": Alles über die Kandidatinnen der ersten Staffel

Nachdem die US-Version im letzten Jahr Premiere feierte, ist es nun auch in Deutschland so weit: Der "Golden Bachelor" steht in den Starlöchern. Im Gegensatz zu den bisherigen Formaten konzentriert sich dieses Spin-off auf Menschen, die in Dating-Shows bisher kaum repräsentiert wurden: Senioren. Der charmante Franz Stärk, der mit 73 Jahren der älteste Bachelor aller Zeiten ist, sucht die große Liebe – und 18 Damen über 60 wollen ihn für sich gewinnen.