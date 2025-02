"Golden Bachelor"-Finale: SIE ist Franz‘ Siegerin

Franz Stärk und Lise: doch nur Freundschaft?

Dafür musste sie aber erst einmal an Favoritin Lise vorbei! Für die Norwegerin standen die Sterne zunächst gut. Auf einem Katamaran kam es zwischen ihr und Franz zu viel Körperkontakt, auch mit Küssen wurde nicht gegeizt. Dann die Überraschung: Eine gemeinsame Nacht wollte Lise nicht mit dem Golden Bachelor verbringen.

Beim Frühstück wirkte die Sache dann schon entschieden. Lise bestärkte den 73-Jährigen auf sein Herz zu hören. Auf dem Weg zur finalen Rosenvergabe betonte sie, sie würde sich über die finale Schnittblume freuen – allerdings eher als Startschuss für eine tiefe Freundschaft.

"Golden Bachelor"-Gewinnerin steht fest: Es ist Sylvia!

Gut also, dass sich Franz Stärk am Ende für die Richtige entschied und seine letzte, goldene Rose an Sylvia vergab! Ein Kuss besiegelte das Glück. Nun wollen die beiden "ihr drittes Leben" miteinander verbringen!

Warum die Liebe von Franz und Sylvia dennoch auf wackligen Beinen steht, erfährst du im Video: