"Goodbye Deutschland"-Marco Gülpen: Ehe-Krise? Mallorca oder Deutschland

Seither werden Marco Gülpen und seine Frau Tamara von "Goodbye Deutschland" begleitet, wie sie gemeinsam das Hostal an der Playa leiten. Die Wintermonate verbringt die kleine Familie jedes Jahr nahe Köln. Schon ein Tag nach ihrer Rückkehr wird wieder mit VOX gedreht, wie der Auswanderer der "Mallorca Zeitung" verriet. 2024 steht jedoch eine große Entscheidung für die Gülpens an – sie müssen die Wahl treffen, ob sie fest auf Mallorca bleiben wollen oder doch zurück nach Deutschland gehen. Der Grund? Söhnchen Giulio soll eingeschult werden. Aber wo? Das wollen die Eltern in 2024 entscheiden: "Im August 2025 müsste der Kleine in Deutschland in die Schule. Wir haben also noch etwas Zeit, daher bin ich noch nicht wirklich nervös".

Nervös könnte der "Goodbye Deutschland"-Star jedoch sein, weil das Thema schon öfter ein Streitpunkt mit seiner Frau Tamara war. Sie können sich einfach nicht einigen. "Tendenziell bin ich eher in Deutschland, Tamara eher auf Mallorca, aber ich bin da noch sehr offen und muss noch verschiedenes abwägen. [...] Ich war über zehn Jahre lang fest auf Mallorca, habe also eine andere Ausgangsposition als Tamara. Sie weiß gar nicht, wie es ist, das ganze Jahr nur auf der Insel zu sein". Bahnt sich da eine Ehe-Krise an?