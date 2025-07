"Goodbye Deutschland"-Patrick Naumann äußert sich zu kontroverser Folge

Die beliebte Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" gerät aktuell in die Schlagzeilen – und zwar wegen eines sensiblen Drehmoments. Ein Kamerateam begleitete die Frau von Auswanderer Patrick Naumann (59) während ihres Krankenhausaufenthalts auf Bali, kurz nach den Aufnahmen verstarb sie dann an den Folgen einer schweren Tuberkulose. Die Dokumentation am Sterbebett sorgt nun für heftige Diskussionen, doch Naumann selbst verteidigt die Entscheidung eindringlich.