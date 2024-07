"Goodbye Deutschland"-Sina Hoffmann: Tierquälerei-Vorwürfe in ihrem Tierheim auf Mallorca!

Im Netz machen ihr gemeine Hater das Leben schwer. Auf Social Media werfen ihr Gegner ihres Tierheims auf Mallorca dort Tierquälerei vor. Der Grund? Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, ein Foto eines der Käfige in chaotischem Zustand. Dieses verbreitete vor allem die, aus "Goodbye Deutschland“ bekannte, Influencerin Nadescha Leitze im Netz. "Es wurde aus dem Kontext gerissen", klagte Sina Hoffmann daraufhin. Doch damit nicht genug. Auch vor Gericht ging Nadescha gegen das vermeintliche Unrecht vor und stellte Anzeige wegen Steuerhinterziehung, Betrug und diverser Verstöße gegen den Tierschutz. Unterstützt wurde sie dabei von einer privaten Facebook-Gruppe. Insgesamt sechs Strafanzeigen gingen bisher beim Landgericht Kiel ein. Sina betont jedoch: "Bisher wurde jedes Ermittlungsverfahren gegen mich eingestellt."

In der neuen Folge "Goodbye Deutschland", die am 22. Juli 2024 um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird, macht sie nun ihrem Frust Luft und betont, wie ernst die Lage wirklich sei. Die Hass-Nachrichten gingen mittlerweile so weit, dass sie sogar um ihr Leben bangt. In einigen Posts im Netz wurde sie danach nämlich sogar bedroht. Doch eine Sache macht ihr wohl besonders zu schaffen: Ihre Katzen-Finca hat keine Türschlösser. Grund genug für Sina sich aus Angst vor ihren Hatern jeden Abend in ihrem Schlafzimmer zu verbarrikadieren. Wie wird es für die Tierheim-Besitzerin auf Mallorca weitergehen? Das erfahren die Zuschauer am Montag, dem 22. Juli 2024 um 20.15 Uhr auf VOX.

