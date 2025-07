"Goodbye Deutschland"-Star erlebt Horror in L.A. – Jetzt flieht sie mit ihrem Sohn

Ein Neuanfang in Europa – nach 14 Jahren in der Glitzerwelt Hollywoods. Die Entscheidung fällt schwer, doch die Sicherheit ihres Sohnes steht für Lara an erster Stelle. Ihr emotionales Statement bewegt viele Fans und Zuschauer der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland", wo ihre Geschichte von Anfang an begleitet wurde.