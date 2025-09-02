Graham Greene ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt

Parallel baute er eine umfangreiche TV-Karriere auf. Er übernahm Rollen in Serien wie "Northern Exposure", "Longmire", "Goliath", "Reservation Dogs" und "Riverdale". Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen die Westernserie "1883", das Videospiel-Drama "The Last of Us" sowie Sylvester Stallones "Tulsa King".