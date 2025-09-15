„Grill den Henssler“: Emotionales Aus! „Mir kommen jetzt ein bisschen die Tränen“

Während der Show thronte Reiner Calmund auf einem eigens für ihn bereitgestellten Sitz am Jury-Pult. Zwischen Samba-Tänzerinnen, Jubelrufen und Standing Ovations gab er ein letztes Mal seine Wertungen ab. Für seine beeindruckende Karriere erhielt er mehrere Geschenke, darunter eine gerahmte „kratzige Unterhose“, ein gemeinsames Bild des Teams und eine Urkunde für den Weltrekord: Mit 18 Jahren Jury-Tätigkeit hält Calli den Rekord für die längste Zeit als Juror in TV-Kochshows.