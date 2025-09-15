„Grill den Henssler“: Emotionales Aus! „Mir kommen jetzt ein bisschen die Tränen“
Reiner Calmund verabschiedet sich nach 18 Jahren Show- und Fernsehgeschichte als Juror von „Grill den Henssler“! So emotional war sein Abschied.
Nach 18 Jahren ist Schluss! Seit 2007 saß Reiner Calmund in der Jury der „Kocharena���, 2013 dann bei „Grill den Henssler“ – Jetzt verabschiedet sich der 76-Jährige endgültig als Juror der Kochshow.
Moderatorin Laura Wontorra machte keinen Hehl aus ihrer Rührung und erklärte das „Ende einer Ära“. Callis Augen wurden schnell feucht: „Jetzt kommen mir die Tränen. Ich wusste, das könnte heute Abend passieren, aber nicht so früh!“
Ein Thron für den Jury-König
Während der Show thronte Reiner Calmund auf einem eigens für ihn bereitgestellten Sitz am Jury-Pult. Zwischen Samba-Tänzerinnen, Jubelrufen und Standing Ovations gab er ein letztes Mal seine Wertungen ab. Für seine beeindruckende Karriere erhielt er mehrere Geschenke, darunter eine gerahmte „kratzige Unterhose“, ein gemeinsames Bild des Teams und eine Urkunde für den Weltrekord: Mit 18 Jahren Jury-Tätigkeit hält Calli den Rekord für die längste Zeit als Juror in TV-Kochshows.
Rührende Abschiedsworte von Steffen Henssler
Auch Steffen Henssler verabschiedete sich mit emotionalen Worten: „Es gibt wirklich wenig Menschen, die so sind wie du, die so ehrlich sind, und an die man sich immer wenden kann. Du bist zwar auch ein kleiner Drecksack, aber ich werde dich vermissen, und ich habe dich wirklich sehr, sehr lieb.“
Zum Abschied gab es von Wontorra einen dicken Kuss und von Calli das Versprechen, jederzeit als „Notnagel“ zurückzukommen. Seine letzten Worte waren schlicht, aber bewegend: „Mir kommen jetzt ein bisschen die Tränen. Ich bin dankbar für alles!“
