Große Enttäuschung bei Narumol: Ihre Tochter ist wieder Single

Doch die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ist tieftraurig, war ihr der Freund ihrer großen Tochter doch schon so ans Herz gewachsen.

"Wir haben geweint, denn wir alle haben Moritz sehr ins Herz geschlossen. Er war wie ein Sohn für uns. Wir akzeptieren Jennys Entscheidung natürlich. Sie weiß, was sie will und was sie nicht will. Hauptsache, mein Kind ist glücklich", so Narumol.