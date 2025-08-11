Große Pläne! SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke gehen gemeinsam den nächsten Schritt
SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke waren bei "Let's Dance" in diesem Jahr für viele die Sieger der Herzen. Jetzt gibt es tolle News.
SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke haben ein neues Projekt.
© Imago/ Panama Pictures
Am Ende der diesjährigen Staffel "Let's Dance" konnte sich Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (37) den Pokal sichern. Neben ihm war vor allem eine große Sympathieträgerin: SelfieSandra (26), die sich gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (37) in die Herzen der Fans tanzte.
SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke planen Großes
Seit dem Ende der Staffel ist es ruhiger um die Freundschaft der beiden geworden. Das lag auch daran, dass die Influencerin zuletzt für die neue Staffel "Make Love, Fake Love" als Moderatorin vor der Kamera stand und bei dem Tänzer vor allem privat einiges los war.
Nun gibt es aber tolle Nachrichten: Zsolt und Sandra werden sich wieder zusammentun! "Tatsächlich kommt jetzt ein Projekt mit Zsolt, wo wir etwas sehr Cooles machen, was auch in Richtung Tanzen geht. Das heißt, Tanzen ist noch nicht direkt gequittet aus meinem Leben", verrät die Podcasterin im Interview mit "Gala" und witzelt, dass sie "auf gar keinen Fall" noch einmal so intensiv tanzen werde.
Sandra und Zsolt sind täglich in Kontakt
In Bezug auf die besondere Beziehung zu Zsolt verrät Sandra, dass sie richtig gute Freunde geworden seien und sich zum Teil täglich schreiben würden – gerade auch jetzt aufgrund ihres neuen Projektes. Was es damit auf sich hat, das verrät der Fanliebling noch nicht.
Doch in den Kommentaren wird fleißig spekuliert: Ist SelfieSandra womöglich doch bei der "Let's Dance"-Tour dabei? Nein, so viel steht fest. Mit Mark Keller (60) wurde gerade erst der letzte Promi für die anstehende Tour verkündet. Hier muss der viel beschäftigte Internet-Star also passen. Dafür sind die drei Finalisten Diego Pooth, Taliso Engel (23) und Fabian Hambüchen auf jeden Fall am Start.
Wir sind gespannt, was sich das ikonische Duo statt der Tour für die Fans überlegt hat...