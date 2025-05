Große Trauer: Nadja "Naddel" Abd el Farrag stirbt im Alter von 60 Jahren

Erstmals trat Naddel Ende der 1980er in das Rampenlicht, als sie an der Seite von Dieter Bohlen auftauchte. Die Beziehung der beiden war turbulent: 1989 bis 1996, dann erneut 1997 bis 2001 waren sie ein Paar. Doch Nadja Abd el Farrag war mehr als "nur" die Freundin eines Popstars. Sie wurde zum Gesicht des Erotik-Talks „Peep“ auf und nahm 2004 am Dschungelcamp teil – lange, bevor Reality-TV hierzulande salonfähig wurde. Naddel war eine der ersten Frauen, die in Deutschland öffentlich ihr Leben zeigte – und das oft ungeschönt.