Gülcan Kamps: Hallo Traumbody! So klappt es mit dem abnehmen

Abnehmen ist immer eine Sache. Aber das Gewicht halten eine andere. Auch hierfür hat die 38-Jährige einen Tipp! "Sein Gewicht zu halten bedeutet für mich keine Diät, sondern die Lebensmittel finden, die einem gut tun und schmecken und damit experimentieren. Wenn der Körper alle Nährstoffe bekommt, bleibt der Heißhunger aus", so die TV-Beauty.

Sie ist übrigens davon überzeugt, dass man an den Feiertagen gar nicht wirklich zunimmt. "Das ist ein Irrtum. Kein Mensch kann über die Feiertage einige Kilos zunehmen. Es ist meist das Wasser, was durch die extrem süße und salzige Ernährung an diesen Tagen auf der Waage zu sehen ist. Also ganz entspannt bleiben und genießen. Die meisten Menschen nehmen nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern an den 350 Tagen zwischen Neujahr und Weihnachten."

