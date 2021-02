Gülcan Kamps: Seltenes Pärchenfoto mit ihrem Sebastian aufgetaucht

"Happy Valentinstag #nofilter #nomakeup #justlove", schreibt Gülcan zu dem Foto. Doch auf das Gesicht ihres Liebsten müssen die Follower trotzdem verzichten, denn das verdeckt der TV-Star mit einem grünen Herzen.

Was aber eindeutig zu sehen ist: Die Lübeckerin strahlt auf dem Bild bis über beide Ohren. Sie ist komplett ungeschminkt und scheint einfach nur happy an der Seite ihres Mannes. Und das ist am Ende das einzige was zählt...

Gülcan Kamps: Wunderbare Neuigkeiten zum 11. Hochzeitstag! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: