Auf diesem Foto zeigt sich Gülcan Kamps so sexy wie eh und je. Ein Detail sorgt bei ihren männlichen Fans allerdings für besonders viel "Herz-Rasen": Gülcan trägt keine Unterwäsche!

Gülcan Kamps: Traurige Baby-News

Gülcan Kamps posiert ohne Unterwäsche

Via " " legt Glücan nun für ihre Fans die "Unterwäsche-Beichte" ab. So postet sie ein Foto von sich, auf dem sie in einem sexy Sportdress zu sehen ist. Ein absoluter "wow"-Schnappschuss. Ein Detail sticht ihren Followern dabei allerdings besonders ins Auge: Gülcans Kommentar zu dem Post. So schreibt die : "Ich möchte Euch etwas beichten und ihr bekommt zusätzlich ein Fun Fakt zu diesem Foto. Ich trage keine Unterwäsche. Ja, richtig gelesen. Und das ist auch gut so. Für alle die jetzt anzügliche Zeile vermuten, sorry. Alles total harmlos und geht eher an meine Mädels. Wie ihr wisst, treibe ich gerne Sport (...)." Auch wenn Gülcan dabei betont, dass sie mit diesen Worten keine anrüchige Stimmung verbreiten will, fällt die Fan-Resonanz überwältigend aus.

Die Fans von Gülcan sind begeistert

Wie unter dem Post von Glücan deutlich wird, hat sie mit ihrem Schnappschuss bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: Du bist so unglaublich attraktiv und bildhübsch" sowie "Wieder mal ein sehr schönes Bild, liebe Gülcan. Du kannst einfach alles tragen und siehst immer mega aus! Wünsche dir einen schönen Abend!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!