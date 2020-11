Guido Maria Kretschhmer: Die Wahrheit über "Shopping Queen"! DAS ist nicht im TV zu sehen

Was auch nicht im TV zu sehen ist: Im "Shopping Queen"-Bus sitzt immer ein Redakteur, der den Kandidatinnen Fragen stellt. Diese werden am Ende rausgeschnitten und durch die Stimme von Sprecher Thorsten Schorn ersetzt. Ein Drehbuch oder vorformulierte Texte gibt es aber nicht. "Es ist alles echt. Es ist nichts gestellt. Es wird einem nichts vorgeschrieben", erzählt sie weiter in einem Youtube-Video.

Guido schaut sich nicht jede Folge einzeln an, sondern alles zusammen am Finaltag. Anschließend verteilt er seine Punkte. "Guido sieht man erst am letzten Tag. Er kommt abends ins Studio. Er war voll lieb. Als die Kamera aus war, hat er noch lange mit uns geredet und hat nochmal ein persönliches Feedback gegeben." Genauso wie wir ihn aus dem Fernsehen kennen und lieben!

