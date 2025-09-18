Guido Maria Kretschmer: Er geht neue Wege – abseits vom TV!
Guido Maria Kretschmer begeistert seine Fans regelmäßig mit „Shopping Queen”. Jetzt schlägt er plötzlich eine neue Richtung ein – und könnte darüber nicht glücklicher sein!
Guido Maria Kretschmer steht auf dem roten Teppich und klatscht die Hände zusammen.
Nicht nur als Modedesigner, sondern vor allem als TV-Star wird Guido Maria Kretschmer (60) von seinen Fans gefeiert. Mit „Shopping Queen” versüßt er seinen Anhängern den Fernseh-Nachmittag. Die Sendung ohne den sympathisch-frechen Modestar? Unvorstellbar!
Statt auf den 60-Jährigen zu verzichten, würden die Fans lieber noch mehr von ihm bekommen. Und diesen Wunsch erfüllt Guido ihnen nur zu gerne. Denn nun geht er ganz neue Wege …
Guido Maria Kretschmer hat einen neuen Job
Guido hat einen neuen Job – und trifft bei seinen Fans sicher genau ins Schwarze. Denn: Er bekommt einen eigenen Podcast! Ab dem 25. September kann man den Designer bei „feinstoff” brabbeln hören. Denn wenn Guido eines gut kann, dann ist es reden! Schon die Kommentare bei „Shopping Queen” sind teilweise unterhaltsamer als die verschiedenen Looks der Kandidatinnen und Kandidaten! Jetzt gibt es also noch mehr auf die Ohren.
Es geht um Liebe, Freundschaft und Gesellschaft
Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge des Podcasts, in dem er über persönliche Geschichten und Gedanken spricht und auch prominente Gäste zu Besuch hat. „Thematisch bewegt sich feinstoff zwischen Liebe, Freundschaft, Gesellschaft und den feinstofflichen Momenten, die unser Leben prägen”, heißt es außerdem in der Pressemitteilung.
Guido selbst ist ganz aus dem Häuschen! So verrät er: „Mit feinstoff möchte ich einen Raum schaffen für echte Gespräche, für Fragen, Gedanken und zwischenmenschliche Momente, die uns verbinden. Dass aus dieser Sehnsucht nach Nähe und Austausch und meiner Freude am Erzählen nun ein eigener Podcast entstanden ist, war für mich die logische Konsequenz.“ Sehr zur Freude seiner Fans …
Pressemitteilung