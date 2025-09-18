Guido Maria Kretschmer: Er geht neue Wege – abseits vom TV!

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge des Podcasts, in dem er über persönliche Geschichten und Gedanken spricht und auch prominente Gäste zu Besuch hat. „Thematisch bewegt sich feinstoff zwischen Liebe, Freundschaft, Gesellschaft und den feinstofflichen Momenten, die unser Leben prägen”, heißt es außerdem in der Pressemitteilung.



Guido selbst ist ganz aus dem Häuschen! So verrät er: „Mit feinstoff möchte ich einen Raum schaffen für echte Gespräche, für Fragen, Gedanken und zwischenmenschliche Momente, die uns verbinden. Dass aus dieser Sehnsucht nach Nähe und Austausch und meiner Freude am Erzählen nun ein eigener Podcast entstanden ist, war für mich die logische Konsequenz.“ Sehr zur Freude seiner Fans …