Guido Maria Kretschmer: Aus und vorbei! Traurige Liebes-Beichte!

Neben seinen verflossenen Lieben hat Guido auch einiges aus seiner Schulzeit zu berichten. So verrät er: "Ich war wahnsinnig scharf drauf, in die Schule zu gehen. Und dann war ich doch etwas ernüchtert nach den ersten zwei Tagen, wo ich dachte: 'Ach, so läuft das.'" Ob uns der Designer in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten aus seinem Privatleben überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!