Guido Maria Kretschmer: Bittere Neuigkeiten kurz vor Weihnachten! Seine Mutter ist gestorben

Guido Maria Kretschmer hatte stets ein gutes und liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter. Nun ist Marianne Kretschmer im Alter von 84 Jahren verstorben, wie Sohn Guido überraschend verkündet hat. In einem emotionalen Post auf "Instagram" widmet der Designer seiner Mama liebevolle Worte zum Abschied: "Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt. Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele. Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin. Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr…"