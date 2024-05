Guido Maria Kretschmer: "Ein Personal Trainer ist Geldverschwendung"

Guido ist der Meinung, dass jeder Körper sein eigenes Wohlfühlgewicht hat: "Es gibt Momente, in denen ich denke: 'Guido, das ist der falsche Weg – so wird das nichts mit dem Schlanksein.' Und dann kommt mir aber auch wieder der Gedanke: 'Ich bin fein mit mir.' Mein Körpergefühl hat sich mit den Jahren verändert. Es ist viel leichter zuzunehmen als abzunehmen. Je älter man wird, umso träger wird der Stoffwechsel – aber man findet gleichzeitig auch immer mehr Ausreden, warum man keine Lust hat, zum Sport zu gehen oder nur noch Salat zu essen. Ich nehme mich inzwischen so an, wie ich bin", verrät der Designer.

Trotzdem kann er verstehen, dass gerade viele Frauen oft Probleme mit ihrem Gewicht haben und das ein oder andere Pölsterchen gerne verstecken würden. Dafür hat der Designer seine eigene Shapewear-Kollektion herausgebracht. "Das Material ist leicht und passt sich trotzdem dem Körper an. Der Albtraum jeder Frau ist es doch, sich den ganzen Tag wie eingegossen zu fühlen in Beton und an nichts anderes zu denken wie 'Wann kann ich das endlich wieder ausziehen?' Bei diesen Teilen ist es anders: Man kommt rein und raus ohne Verrenkungen oder einen Oberschenkelhalsbruch zu riskieren. Es ist fast so, als hätte man Sport gemacht, ohne dabei gewesen zu sein. Man fühlt sich sofort schlank und sportlich, wenn man reinschlüpft."