Guido Maria Kretschmer: Fiese Attacke bei "Shopping Queen"

Als die 42-Jährige die ersten Teile probierte, haute Guido auch schon den ersten uncharmanten Spruch raus. "Das ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein junger Look, das trägt auch meine Mutter. Die ist jetzt 80", urteilte der Designer. Auch der finale Look (schmale Jeans, lange Print-Strickjacke und rote Crossbody-Bag) konnte ihn nicht überzeugen. "Ich finde, am Morgen sieht sie aus wie 30 und abends wie 40. Sie hat es also einfach umgedreht und das ist natürlich der falsche Weg."